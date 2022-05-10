Saraykentliler Afrika'da su kuyusu açtıracak - Son Dakika

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde başlatılan kampanya ile Afrika'da su kuyusu açılacağı bildirildi.

Kaymakam Ali Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaymakamlığa vatandaşlardan gelen Afrika'ya su kuyusu açma talepleri üzerine "Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu" adıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Afrika'da yaşanan susuzluk ve suya bağlı bulaşıcı hastalıklar sebebiyle her yıl yüzbinlerce masum insanın hayatını kaybettiğini aktaran Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Saraykent olarak Afrika'da susuzluğun yoğun yaşandığı bir bölgede, önemli sayıda insanın ihtiyacını karşılayacak bir su kuyusu açtıracağız. İlgili ülkenin büyükelçiliği düzeyinde bir çalışma yaparak en çok ihtiyaç olan bölgeyi seçeceğiz. Bu kuyu, Saraykent'ten Afrika'ya uzanan bir kardeşlik örneği olacak. Yozgat'ımızın ve Saraykent'imizin ismini buradan binlerce kilometre uzakta yaşatacak ve yıllarca oradaki insanlara hizmet verecek şekilde kapsamlı bir çalışma yapacağız."

Açıkgöz, kampanya kapsamında ilçe halkının desteğiyle bugüne kadar yaklaşık 300 bin lira toplandığını belirterek, şunları aktardı:

"Bu proje ile gayemiz, sadece bir veya birkaç su kuyusu açmak değil. Biz, bu tür projelerle Afrika'da yaşananların daha geniş kitleler tarafından duyulacağına inanıyoruz. Bugün insanımızda bu konuda çok büyük bir duyarlılık oluşmuş vaziyette. İş adamlarından ev hanımlarına kadar herkes elinden geldiğince katkı sağlamak için yarışıyor. Yine okullardaki öğrenci kardeşlerimizin bayram harçlıklarını dahi Afrika'ya yollamak istemeleri bu duyarlılığın ne boyutta olduğunu gösteriyor. İnşallah bu projeyle Saraykent'ten Afrika'ya bir kardeşlik köprüsü, bir gönül köprüsü kurmak nasip olur."