Sarayköy'de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Sarayköy'de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

-Sarayköy'de 325 km alt yapı, 75 bin ton asfalt çalışması bitti

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy merkeze yaptıkları toplam 325 km'lik alt yapının ardından başladıkları üst yapı çalışması kapsamında 75 bin ton sıcak asfalt döküldüğünü açıkladı. Destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Sarayköy güzelleşmeye devam edecek" dedi.

Denizli merkez ile birlikte ilçelerde de yatırımlarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarayköy ilçe merkezindeki tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından, üst yapı çalışmalarını da bitirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, bir süre önce Sarayköy merkezde tamamladığı alt yapı çalışması kapsamında 213 kilometre içme suyu, 106 kilometre kanalizasyon ve 6 kilometre yağmur suyu hattı döşedi. Toplam 325 kilometrelik altyapı hattını tamamlayarak Sarayköylülerin hizmetine sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi bunun yanında ilçeye 6 adet içme suyu deposu ile 15 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı.

75 bin ton sıcak asfalt döküldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nin başladığı üst yapı çalışmaları kapsamında ise ilçe merkezindeki ana ve ara yollara 75 bin ton sıcak asfalt döküldü. Ekipler, Sarayköy ilçe merkezinde yer alan Turan, Aşağı Mahalle, Bala, Atatürk, Sakarya, Trafo ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde toplam 75 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Sarayköy merkezde yaptığı çalışmalarla ilçe modern bir alt ve üst yapıya kavuştu.

"Sarayköyümüze yakışanı yapmaya devam ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sarayköy merkezde tamamladıkları altyapının ardından ilçenin modern bir üst yapıya da kavuştuğunu söyledi. Denizli'nin 19 ilçesi, 616 mahallesine güzellikler katmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Bizlere her koşulda inanıp, güvenen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sarayköy güzelleşmeye devam edecek. Sarayköyümüze en güzeli neyse yapmaya devam ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun" dedi. Millete hizmet etme yolunda gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Sarayköyümüze yakışanı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.