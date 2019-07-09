Sarı mayolular #3

Haftaya 215 km’lik, son kısımlarında ufak tırmanışların olduğu bir etapla başladık.

Haftaya 215 km’lik, son kısımlarında ufak tırmanışların olduğu bir etapla başladık. Peloton, Belçika topraklarında bulunan ancak Fransa sınırına çok yakın olan Binche’ten yola çıktı. Birkaç kilometrenin ardından Tour evine giriş yaptı. İstikamet Eperney idi.



Etabın olağan şüphelileri arasında Peter Sagan, Caleb Ewan ve Julian Alaphilippe sayılıyordu.



Beş kişilik bir kaçış grubu oluştu. Dört Fransız pro-continental takımı da kaçışa bisikletçisini göndermişti. Dört Fransız takımının dört Fransız bisikletçisine Lotto Soudal’in Belçikalısı Tim Wellens eşlik ediyordu. Wellens kaçışa başlarken çok mümkün ki kafasının bir tarafında etap galibiyeti vardı.



Yaklaşık son 50 km içinde üçü üçüncü, biri dördüncü kategoriden dört tırmanış vardı. Kaçışın bu esnada yakalanması oldukça muhtemeldi. Nitekim öyle de oldu. Kaçıştaki isimler, Tim Wellens hariç, son 30 km’ye girerken yakalandı. Tim Wellens artık etap galibiyetini değil, son yokuşu da önde geçerek oradaki tırmanış puanlarını almayı düşünüyordu.



Son 30 km’nin ardından Bora Hansgrohe pelotonun başını çekiyordu. Sagan’ı önde tutmaya gayret ettiler. Ancak Sagan’ın iyi hissetmemesi durumunda Maximilian Schachmann da bu profildeki bir etapta galibiyete gidebilirdi.



Sarı mayo Mike Teunissen, finişe 25 km kala konumlanan yokuşta, Côte de Champillon’da geride kaldı. İkinci ve üçüncü gün sarı mayoyu üzerinde taşıyan Hollandalı, geride kalarak sarı mayoyla geçtiği son kilometrelerin tadını çıkardı.



Finişe yaklaşık 15-16 km kala yer alan tırmanış önemliydi. Etap galibiyeti getirecek atağın orada gelmesi oldukça muhtemeldi ve öyle de oldu. Parkuru belirleyen ekip, bu etabı Deceuninck–Quick Step’li Alaphilippe’in alması için bir etap tasarlasa ancak böyle bir parkur çizerlerdi. Alaphilippe de bunu değerlendirdi. Côte du Mutigny’nin sonlarına doğru Fransız’ın atağı geldi. Zirvedeki kapıdan Wellens ilk sırada geçerken, Alaphilippe yalnızca birkaç metre arkasından kapıyı geçti ve kapının hemen sonrasında yarışın lideri oldu.



Burada Simon Yates’in geride kaldığından bahsetmek gerekiyor. Giro’ya oldukça iddialı başlayan ancak beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Yates, Tour’un henüz üçüncü etabında pelotonun bir hayli gerisinde kaldı. Simon Yates, etabı diğer favorilerin yaklaşık altı dakika gerisinde tamamladı.



Alaphilippe, son 10 km’ye girilirken pelotonun 50 saniye kadar önündeydi. Etap galibiyeti kesin gibiydi ancak Fransız bir yandan sarı mayo için uğraş veriyordu. 27 yaşındaki bisikletçi, etabı en yakın takipçilerinin 26 saniye önünde tamamladı ve etap galibiyetinin yanı sıra sarı mayoyu da aldı.



Julian Alaphilippe böylelikle sarı mayoyu 2014’ten bu yana üzerine geçiren ilk Fransız bisikletçi oldu. Son olarak 2014’te Tony Gallopin “maillot jaune”u giyen Fransız isim olmuştu.



Bu güzel etabın ardından sarı mayonun yanı sıra dağların kralı mayosu da el değiştirdi. Dün Greg Van Avermaet’ın giydiği polka dot mayo, bugün Tim Wellens’in üzerinde olacak. Peter Sagan yeşil mayosunu, Wout van Aert ise beyaz mayosunu koruyor.



Bugün peloton Paris’in yaklaşık 150 km doğusundaki Reims kentinden yola çıkacak. Rotamız Reims’in güneydoğusundaki Nancy kenti. Almanya sınırına doğru ilerleyeceğiz. İki adet tırmanış var ancak bunlar dördüncü kategoriden, sprinterleri bırakın dökmeyi, pek yormayacak yokuşlar olacak. Dümdüz bir son beş km bizleri bekliyor. Saf bir toplu sprint finişi bekleniyor. Sagan yine olağan şüpheliler arasında. Elia Viviani, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff ve Greg Van Avermaet’tan birinin etabı alması oldukça muhtemel.





Hazırlayan: Enes KANBUR

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