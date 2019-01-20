Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Gazetecilere Saldırdı

Sarı Yelekliler Gazetecilere Saldırdı

45 dakika önce

Belçika'da Sarı Yelekliler, gazetecilere saldırdı.

Sarı Yelekliler Gazetecilere Saldırdı, System.String[]
Belçika'da Sarı Yelekliler, gazetecilere saldırdı. Belçika'da 'Sarı Yelekliler'in protesto eylemi Namur, Genk, Brüksel ve Gent kentlerinde devam ediyor. Valon bölgesinde yer alan Namur kentinde Sarı Yelekliler ile röportaj yapan Valon resmi devlet kanalı RTL TV'nin kameramanı ve muhabiri saldırıya uğradı. Fransızca yayın yapan kanal için çalışan gazeteciler, saldırının ardından 'Sarı Yelekliler' hakkında suç duyurusunda bulundu.

250 SARI YELEKLİ ATOMIUM'A YÜRÜDÜ

Yaklaşık 250 Sarı Yelekli, Brüksel Kuzey İstasyonu'ndaki Atomium'a doğru yürüdü. Elsene bölgesinin polis sözcüsü Olivier Slosse, "'Sarı Yelekliler'in Atomium'a yürümeleri esnasında ve protesto eylemleri esnasında her şey yolunda gitti. Hiçbir tatsız olay yaşanmadı. Sarı Yelekliler 3.5 saatlik eyleminin ardında Atomium'dan ayrıldı" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Belçika, Güncel
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