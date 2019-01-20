Sarı Yelekliler Gazetecilere Saldırdı
45 dakika önce
Belçika'da Sarı Yelekliler, gazetecilere saldırdı.
Belçika
'da Sarı Yelekliler, gazetecilere saldırdı. Belçika'da 'Sarı Yelekliler'in protesto eylemi Namur, Genk
, Brüksel
ve Gent
kentlerinde devam ediyor. Valon bölgesinde yer alan Namur kentinde Sarı Yelekliler ile röportaj yapan Valon resmi devlet kanalı RTL TV
'nin kameramanı ve muhabiri saldırıya uğradı. Fransızca yayın yapan kanal için çalışan gazeteciler, saldırının ardından 'Sarı Yelekliler' hakkında suç duyurusunda bulundu.
250 SARI YELEKLİ ATOMIUM'A YÜRÜDÜ
Yaklaşık 250 Sarı Yelekli, Brüksel Kuzey İstasyonu'ndaki Atomium'a doğru yürüdü. Elsene bölgesinin polis sözcüsü Olivier Slosse, "'Sarı Yelekliler'in Atomium'a yürümeleri esnasında ve protesto eylemleri esnasında her şey yolunda gitti. Hiçbir tatsız olay yaşanmadı. Sarı Yelekliler 3.5 saatlik eyleminin ardında Atomium'dan ayrıldı" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:46 Kaynak: İHA
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