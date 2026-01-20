Sarı Zarflar, Berlin Film Festivali'nde - Son Dakika
Kültür Sanat

Sarı Zarflar, Berlin Film Festivali'nde

20.01.2026 17:18
İlker Çatak'ın yeni filmi 'Sarı Zarflar', 76. Berlin Film Festivali'nde dünya galasını yapacak.

Oscar adayı "Öğretmenler Odası" filminin yönetmeni İlker Çatak'ın yeni yapımı "Sarı Zarflar", dünya galasını 12-22 Şubat'ta düzenlenecek 76. Berlin Film Festivali'nde yapacak.

Almanya-Fransa-Türkiye ortak yapımı film, festivalin ana yarışmasında Altın Ayı ödülü için yarışırken, başrollerinde yer alan Özgü Namal ve Tansu Biçer de En İyi Başrol Oyuncu Performansı dalında Gümüş Ayı adayları arasında yer alıyor.

Senaryosunu İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen'in kaleme aldığı "Sarı Zarflar", bir ailenin idealleri ile hayatta kalma mücadelesi arasındaki çatışmayı konu ediniyor.

Film, Ankara'da yaşayan sanatçı çift Derya ve Aziz'in, yeni oyunlarının prömiyerinin ardından yaşadıkları olaylar sonucu işlerini ve evlerini kaybetmelerini ve 13 yaşındaki kızları Ezgi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurma çabalarını anlatıyor.

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı yapımda Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Aydın Işık, Aziz Çapkurt, Yusuf Akgün, Uygar Tamer, Jale Arıkan, Seda Türkmen, Emre Bakar, Elit İşcan, Sultan Ulutaş Alope, Emine Meyrem ve İpek Seyalıoğlu da rol alıyor.

Berlin Film Festivali'nde ilk kez izleyiciyle buluşacak Sarı Zarflar'ın Türkiye'deki vizyon tarihi ise önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Kaynak: AA

