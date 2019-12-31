Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Uludağ, mesajında, 2019 yılında da Adana ve Sarıçam halkının kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmadıklarını, söz verdikleri proje ve hizmetlerin tamamına yakınını yerine getirdiklerini belirtti.

Yeni yılın geride bırakılan yılda yaptıklarının değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:

"2020 yılında da yapacağımız tüm hizmetlerde halkımızı daha iyiye, daha doğruya götürmek, onların huzur içerisinde olmalarını sağlamak ve daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. 2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 yılı size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2020 yılının başta ülkemize, tüm insanlığa ve hemşerilerimize huzur getirmesi, başarının ve sevginin sürekli olması, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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