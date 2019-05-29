Son Dakika Haberleri: Sarıçam deresi özel ilaçlarla yıkandı
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Sarıçam deresi özel ilaçlarla yıkandı

1 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam deresini özel ilaçlarla yıkayarak kötü kokunun önüne geçtiklerini söyledi.

Sarıçam deresi özel ilaçlarla yıkandı, System.String[]
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam deresini özel ilaçlarla yıkayarak kötü kokunun önüne geçtiklerini söyledi.

Başkan Kocaispir, Yüreğir İlçe Belediyesi'nin sorumluluk alanında olmamasına rağmen vatandaşlardan gelen istek ve talepleri göz önüne alarak Sarıçam deresinde geniş çaplı bir temizlik yapılıp özel karışımlı deterjanla da yıkanarak kötü kokunun önüne geçildiğini söyledi. Kocaispir, "Sarıçam deresinde yaklaşık 5 bin 500 metre alanı temizleyerek vatandaşlarımızı rahatsız eden molozlar ve atıklar ekiplerimiz tarafından temizlendi. Sivrisinek üreme merkezleri yok edildi" dedi.

İlçede yaşayan bütün vatandaşların rahat etmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir'deki sorunları çözmek için bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz. Amacımız vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleridir" diye konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:49 Kaynak: İHA
Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Sarıçam, Güncel
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