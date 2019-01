Sarıcaoğlu: "Bu Güvene Layık Olacağız"

AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bu güvene layık olacağız" dedi.

AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bu güvene layık olacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayını İbrahim Sarıcaoğlu olarak açıkladı. Hakkında alınan kararı büyük bir mutlulukla karşılayan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Bu benim değil, tüm ilçemin başarısı. Çünkü biz yıllarca halkımızla el ele, gönül gönüle vererek birçok zorun üstesinden geldik. Birçok yatırıma birlikte kavuştuk. Artık çok daha güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.



"Partimize layık olacağız"



Yeni döneme çok güzel projelerle başlayacaklarını anlatan Sarıcaoğlu, "2014'te 16 proje ortaya koyarak geldik. ve ne mutlu ki hepsini yapmakla kalmadık tümü gerçekleşen toplam 70 projeye ulaştırarak ilçemize her alanda dönüşümü yaşattık. Artık umutlarımız çok daha büyük. Bize bu yolda destek olup yol veren başta Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a, Milletvekillerimiz Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Ahmet Demircan ile çok değerli halkımıza binlerce kez teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Yüzde 80 gibi bir hedef koyduk"



5 yıl önce yüzde 48 oy oranı ile geldiği ilçede partisinin oyunu her seçimde artırdığını belirten Sarıcaoğlu, "2014'te yüzde 48 oy ile göreve geldim. Sonrasında yaptığımız çalışmalarla girdiğimiz her seçimde oyumuz arttı. En son Cumhurbaşkanlığı sistemi seçiminde yüzde 74'e kadar ulaştık. Şimdi 31 Mart'ta için de kendimize yüzde 80 gibi bir hedef koyduk. Buradan alacağımız oy ve ortaya koyacağımız çalışmalarımızla bize olan güvene layık olduğumuzu göstereceğiz. Kavak benim memleketim. Öldükten sonra da mezarımın olacağı yer. Dolayısıyla amacımız arkamızdan hoş bir seda bırakmak" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Özel Davet

Erdoğan'ın, 15 Temmuz Gecesi Alnından Öptüğü Gencin Söz Yüzüklerini Taktığı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor