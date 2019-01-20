Son Dakika Haberleri: Sarıeroğlu Adana'da Sağanaktan Zarar Gören Yerleri İnceledi

Sarıeroğlu Adana'da Sağanaktan Zarar Gören Yerleri İnceledi

17 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da sağanak ve taşkından etkilenenleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Sarıeroğlu Adana'da Sağanaktan Zarar Gören Yerleri İnceledi, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da sağanak ve taşkından etkilenenleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Sarıeroğlu, Ceyhan ilçesi Yeşildam, Sarıbahçe, İnceyer ve Çatalhöyük mahallelerinde zarar gören yerleri inceledi.

Burada vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Sarıeroğlu, onların taleplerini dinledi.

Yaşanan sağanak ve taşkınlarda en büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Sarıeroğlu, çalışmaların takipçisi olacağını vurguladı.

İncelemelerinde Sarıeroğlu'na Ceyhan Kaymakamı, AFAD İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, AK Parti İl Başkanı, Ceyhan Belediye Başkanı ile AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Jülide Sarıeroğlu, Ceyhan, Adana, Politika
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