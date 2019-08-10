Sarıgerme'de denize giren genç boğuldu
1 saat önce
Sarıgerme'de denize giren 16 yaşındaki Emre Sönmez boğuldu.
Sarıgerme Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:50 Kaynak: İHA
'de denize giren 16 yaşındaki Emre Sönmez boğuldu. Edinilen bilgiye göre, SARÇED plajına giden Sönmez, suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Sönmez, can kurtaran ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Sönmez, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibince yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, otopsi için Dalaman Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Denizli Çameli
nüfusuna kayıtlı Emre Sönmez'in Köyceğiz
Turizm Otelcilik Meslek Lisesi
öğrencisi olduğu öğrenildi.
(İHA)
Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralandı Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Erdoğan'ın bayram mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz