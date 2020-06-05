Sarıgöl'de tarım işçi ücretleri belirlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2020 yılı tarım işçi ücretleri toplanan komisyon tarafından belirlendi. Bir sonraki üzüm sezonuna kadar geçerli olacak ücretlendirmede üzüm kesme 80 TL, üzüm bandırma ise günlük 166 TL olarak belirlendi.



Sarıgöl Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda işçi ücretleri masaya yatırıldı. Yetkililer işçi ve temsilcileri dinleyerek, işçilerin uymaları gereken konuları anlattılar.



Üzüm sezonunun başlamasının öncesi kurulan üzüm işçi ücret belirleme komisyon başkanlığını Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan yaptı. Toplantı korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılıp sosyal mesafe aralığına dikkat edilerek gerçekleştirildi.



Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Bu yıl ben ilk kez üzüm işçi ücretleri toplantısına başkanlık yapmaktayım. Burada alınacak kararların uyulmasını dilerim. İlçemizde korono virüs kapsamında tarımda işçiler ve tarla sahipleri rahatlıkla bağ ve bahçe işlerini uyumlu olarak yaptılar. İşçi ücretleri hayırlı olsun." dedi.



"Alınan kararlar bir yıl geçerli"



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, komisyonun aldığı kararların işçi ve üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Üzüm kesim ücreti 80 TL, Kasalama 92 TL, Örtü 121 TL, Kelter çekme 121 TL, Kamyona kasa yükleme 166 TL, Üzüm bandırma 166 TL. Bu fiyatlara ayrıca dayıbaşı ücreti olarak 7 TL ilave edilecek. Üzüm işçileri günlük 8 saat çalışacaklar bir saati dinlenme olacak." dedi.



Sarıgöl'de üzüm işçi ücretleri belirleme toplantısına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, İşçi temsilcileri, işveren temsilcileri, dayıbaşılar, oda temsilcileri katıldı. Belirlenen fiyatlar gelecek yıl 6 Haziran tarihine kadar geçerli olacak. - MANİSA