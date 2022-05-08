Sarıgül'den açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması önerisi - Son Dakika
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Sarıgül'den açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması önerisi

08.05.2022 15:16

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasını istedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasını istedi.

Sarıgül, Anneler Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

Çocuğu Eskişehir'deki cezaevinde tutuklu olan Ümmügül Gülsüm Çakıray'a çiçek vermesinin ardından konuşan Sarıgül, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Sarıgül, Çakıray'ı "yılın annesi" seçtiklerini bildirerek, "Sevgi dolu bir Türkiye, barış, insanlık, kardeşlik hukuku için af istiyorum ve 'affet Türkiyem' diyorum. Benim devletim şefkatli devlettir, bizim devletimiz yüce devlettir. İnşallah devletimiz sesimizi duyacak." dedi.

"İzin uzatılmazsa yaklaşık 80 bin kişi yeniden cezaevlerine dönecek"

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatan Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

"Kovid-19 izni uzatılmazsa yaklaşık 80 bin kişi yeniden cezaevlerine dönecek, şartlar daha da ağırlaşacak. Bu insanlar 19 aydır dışarıdalar. Kendilerine yeni bir hayat, iş kurdular. Tüm siyasi partilere çağrım, bu konuya el birliğiyle çözüm bulalım. Bu insanlar iki yıldır dışarıda, işleri güçleri var. Yeni bir af çıkana kadar bunların süresini mutlaka uzatalım."

Sarıgül'den açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması önerisi
Sarıgül'den açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması önerisi
Sarıgül'den açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması önerisi
Sarıgül'den açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması önerisi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıgül'den açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin uzatılması önerisi - Son Dakika


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