SARIGÜL GERÇEK İTTİFAKLAR SEÇİME 4 AY KALA KURULACAK - Son Dakika
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SARIGÜL GERÇEK İTTİFAKLAR SEÇİME 4 AY KALA KURULACAK

15.04.2022 21:21

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak. O ittifaklar bayrağımız ve toprağımızın ittifakı olacak. Ulusal birliğin ittifakı olacak. İnançlara saygılı, laikliğin ittifakı olacak dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarıgül, Ramazan Bayramı öncesi cezaevindeki hükümlülere af çıkarılması yönünde çağrı yaparak, Terör suçlarına bulaşmış, kadına şiddet, çocuğa taciz ve uyuşturucu suçlarının dışında bir kardeşlik hukukuna, toplumsal barışa, yardımlaşmaya, dayanışmaya ihtiyaç var. Bayram öncesi çıkarılacak olan bir afla kardeşlik hukukunu, toplumsal barışın sağlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağız. Bütün siyasi partilerin bir araya kardeşlik hukukunu yeni baştan inşa etmesini önemle bekliyorum dedi.

'MASALAR İÇİN ÇOK ERKEN

Sarıgül, daha sonra Bolu Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırına gitti. Burada da konuşan Sarıgül, kurulan ittifaklar için henüz çok erken olduğunu ifade ederek, Masalar için çok erken. Daha köprünün altından çok sular geçer. Siyasette her zaman iki iki daha dört etmez. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Bu nedenle bunun daha vakti var. Vakti geldiği zaman Türkiye Değişim Partisi, barış için, demokrasi için, özgürlükler için, Türkiye'nin mutluluğu için, Türkiye'nin içerde huzurlu ve dışarıda onurlu olması için o zaman geldiği zaman gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak. O ittifaklar bayrağımız ve toprağımızın ittifakı olacak. Ulusal birliğin ittifakı olacak. İnançlara saygılı, laikliğin ittifakı olacak diye konuştu.

SARIGÜL GERÇEK İTTİFAKLAR SEÇİME 4 AY KALA KURULACAK
SARIGÜL GERÇEK İTTİFAKLAR SEÇİME 4 AY KALA KURULACAK
SARIGÜL GERÇEK İTTİFAKLAR SEÇİME 4 AY KALA KURULACAK

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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