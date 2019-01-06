Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Ay Yıldız Tören Alanında Anma Töreni Düzenlendi

Sarıkamış Ay Yıldız Tören Alanında Anma Töreni Düzenlendi

29 dakika önce

Sarıkamış ay yıldız tören alanında anma töreni düzenlendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta törene katıldı.

Sarıkamış ay yıldız tören alanında anma töreni düzenlendi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta törene katıldı.
Bakan Kasapoğlu ve Varank güzergahta yol kenarında bulunun yaşlı teyzelerin yanına giderek sohbet etti.

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Ay Yıldız tören alanında anma töreni düzenlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra birçok ilden gelen genç yaşlı on binlerce kişi, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.
Sarıkamış'ta "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" temasıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere, harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesinde yürüyüş başladı.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan on binlerce kişi, şehitler için dua etti. Hüzünlü anların yaşandığı yürüyüş dolayısıyla güzergahtah jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bakan Kasapoğlu ve Varank güzergahta yol kenarında bulunun yaşlı teyzelerin yanına giderek sohbet etti.
Yaklaşık 4,5 kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılan Ay Yıldız tören alanında, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.
Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve diğer yetkililerinin mesajları okundu.
Şehitlere saygı atışı yapılıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi katılımcılara anlatıldı.
Tören sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıkamış'a ve bize bırakılan emanetlere her daim sahip çıkılacağını dile getirdi.
Soylu, "Bu bizim için ve gelecek için omuzlarımızdaki büyük bir sorumluluktur biz büyük bir milletiz. Biz kolay millet olmadık hepsi tepkilerinden buraya gelirken Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş mücadelesinden 15 Temmuz'a kadar ve bu topraklarda birinci Dünya Harbinden Çanakkale'ye kadar şehit verdik ve şehitlerimizin bize bıraktığı her emanete de sahip çıkmak zorundayız. Allah-u Ekber dağları bizlere nasihat etmektedir ve sorumluluk bırakmaktadır. Burada bugün sadece Allah-u Ekber dağlarındaki şehitlerimizi yad etmiyoruz onlarla birlikte onların arkadaşlarını, onlarla aynı yolun yolcusu olanları da yad ediyoruz. Allah razı olsun liderimiz sen Recep Tayyip Erdoğan'dan. Ecdadımız bir eser bırakmışsa bunu 21. asırda toprağına sahip çıkan bir milletiz. Bugün biz yarın başka arkadaşlar bu bayrağı yüzlerce yıla taşıyacağız."dedi.
Sarıkamış'ta yapılması planlanan Solo Türk gösterisi ise Erzurum Hava Meydan Komutanlığındaki yoğun kar yağışından dolayı uçaklar kalkamadığı için iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Yerel
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