Sarıkamış Başköy karantinaya alındı - Son Dakika

Sarıkamış Başköy karantinaya alındı
02.12.2020 11:29
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Karantinaya alınan Başköy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış Başköy, karantinaya alınmış olup köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
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