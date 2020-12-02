Sarıkamış Başköy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı.

Karantinaya alınan Başköy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış Başköy, karantinaya alınmış olup köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS