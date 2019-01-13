Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Haftasonu Yoğunluğu

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Haftasonu Yoğunluğu

1 saat önce

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde haftasonu yoğunluğuKARS - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde haftasonu yoğunluğu

KARS - Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Kar yağışının ardından açan güneşle birlikte kayak yapmak için kayakseverler Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın etti. Kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistleriyle kayak tutkunlarının gözdesi haline gelen Cıbıltepe'ye, Türkiye'nin farklı il ve ilçelerden gelen kayakseverler, snowboard yapmanın ve kayak ile kızak kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.
Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez, pistlerin güzel olduğunu belirterek kayakseverleri Sarıkamış'a davet etti. Sönmez, "Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler kayak merkezine geldiler ve şu anda pistlerimizde kaymanın keyfini yaşıyorlar. Pist yoğunluğu baya güzel. Sömestr tatili de yaklaşırken otellerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı. Tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz" diye konuştu.
Kayaksever Özgür Özyılmaz ise, "Sarıkamış gerçekten çok güzel, kar kalınlığı 1.50 metre civarı, tüm kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom, bir snowboard pisti ve 4 telesiyej hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Genel
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