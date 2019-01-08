Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Harekâtı'nın 104. Yılı Anma Programı

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. Yılı Anma Programı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, Sarıkamış Şehitlerinin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. Yılı Anma Programı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, Sarıkamış Şehitlerinin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih profesörü İlhami Yurdakul, "Çıktıkları bu yoldan bir an bile geri dönmeyi düşünmeyen Sarıkamış Şehitlerimizi 104. yılında anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız diyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih profesörü Yurdakul bu vesile ile başta Sarıkamış Şehitlerimiz olmak üzere Çanakkale'den Malazgirt'e Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar bu aziz toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi yad ediyoruz. Tarihi ve hüzünlü hikayelerin yaşandığı topraklardayız. Gençlerimiz geleceğin yarınlarıdır ve burada tarihin yazıldığı bu topraklarda geçmişlerini unutmayan gençlerimize teşekkür ediyorum. Sarıkamış'ta şehit olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Sarıkamış şehitleri anısına Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen resim sergisi gezildi. Sarıkamış Şehitlerinin anma programına Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, Milli eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:55 Kaynak: İHA

Bilecik, Sarıkamış, Güncel
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