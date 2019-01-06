Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri İçin Karacadağ'a Tırmandılar

Sarıkamış Şehitleri İçin Karacadağ'a Tırmandılar

50 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, STK üyeleri Sarıkamış Harekatı sırasında donarak ölen şehitlerini anmak çin Karacadağ'ın zirvesine tırmandılar.

Sarıkamış Şehitleri İçin Karacadağ'a Tırmandılar, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, STK üyeleri Sarıkamış Harekatı sırasında donarak ölen şehitlerini anmak çin Karacadağ'ın zirvesine tırmandılar.

Nida Sanat Topluluğu, Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 60 kişi Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 919 metre yüksekliğindeki Karacadağ'a tırmandılar. Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yapılan tırmanış yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi. 

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, "104 yıl önce vatan savunması için  Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak adına böyle bir yürüyüş tırmanış gerçekleştirdik. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu hazin olayı bu yıl yoğun bir katılım ile anmış bulunduk. Katılım gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:36 Kaynak: DHA

Siverek, Şanlıurfa, Karacadağ, Sarıkamış, Güncel
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