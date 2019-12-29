Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem (2)OLTU'DA DEPREM KORKUTTUMerkez üssü Kars'ın Sarıkamış İlçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Oltu ilçesinde de hissedildi.

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

OLTU'DA DEPREM KORKUTTU

Merkez üssü Kars'ın Sarıkamış İlçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Oltu ilçesinde de hissedildi. Saat 12.30'daki deprem ilçede yaşayanları korkuttu. Oltu İlçe Spor Müdürü Adem Bektaş, Masada otururken bilgisayarım hızlı bir şekilde sallandı. Bir anda korkarak hemen dışarı çıktım Allah beterinden saklasın dedi.

Depremden çok korkan 8 yaşındaki Duruşah Öztaş ise Evdeydik böyle çok sallandık. Ben evden dışarı fırladım kapıyı açarken 'ölmek istemiyorum' diye bağırdım derken, lokantada yemek yerken depreme yakalandığını söyleyen Hasan Kara, Lokantada yemek yerken baktım deprem oluyor bende yemek tabağımı alıp dışarı çıktım, baktımki herkes dışarda diye konuştu.

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
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