SARIKAMIŞ'TA 'KARI YORGAN EDENLER'İN HEYKELİNİ YAPTILAR - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit asker heykeli tamamlandı. 'Karı yorgan edenler' temasıyla 8 kişilik ekip tarafından 10 günde yapılan heykel yarın törenle açılacak.

107 yıl önce 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri temsilen Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde kardan heykel yapımına başlandı. İl özel idaresi iş makineleri tarafından taşınan 200 kamyon karla Kars, Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı'daki üniversitelerden gelen heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 8 kişilik ekip, 'karı yorgan edenler' temasıyla heykel yapımını tamamladı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Sarıkamış Harekatı anma programı kapsamında her yıl Allahuekber Dağlarında donarak şehit olan asker anısına kardan heykeller yapmaktayız. Bu senede 107'nci yılı anma programı kapsamında 'karı yorgan edenler' temalı kardan heykel çalışmamızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çalışmamız yaklaşık 10 gün sürdü. Bugün de son rötuşları yapmaktayız. Bölgeye toplamda 200 kamyon kar taşıması gerçekleştirdik. Karı buzlaştırarak, yontarak Allahuekber Dağlarında donan askerlerimizin figürlerini kara işledik diye konuştu. Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykellerin açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu, Aile Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve çok sayıda davetlinin katılımıyla saat yarın saat 16.00'da yapılacak.