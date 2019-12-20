Sarıkamış Ülkü Ocakları'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış Ülkü Ocakları'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Sarıkamış Ülkü Ocakları'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

7 saat önce

Sarıkamış Ülkü Ocakları teşkilatı İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sarıkamış Ülkü Ocakları'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Sarıkamış Ülkü Ocakları teşkilatı İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin ve beraberindekiler, yeni ataması yapılan İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'i makamında ziyaret ederek başarı diledi.

Bilgin, ilçe emniyet müdürlüğü personelinin gece gündüz demeden halka hizmet ettiğini belirtti.

İlçe Emniyet Müdürü Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sarıkamış'ın Şehitler diyarı ve kutsal topraklar olduğunu, her zaman olduğu gibi halkın hizmetinde görev anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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