Sarıkamış Yeniden Beyaza Büründü
2 saat önce
Kars Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.
Kars Sarıkamış
'ta etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde ise kar kalınlığı 160 santimi buldu.
Sarıkamış'ta güneşli ve sıcak hava yerini yeniden kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru yağan kar, etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta, kar yağışı en çok kayakseverleri sevindirdi. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde son yağan karla birlikte kar kalınlığı 160 santim olarak ölçüldü. Öte yandan Sarıkamış'ta kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:42 Kaynak: İHA
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