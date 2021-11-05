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Sarıkaya ilçesine 24 derslikli lise yapılacak - Son Dakika

Sarıkaya ilçesine 24 derslikli lise yapılacak

05.11.2021 16:09
Sarıkaya ilçesine 24 derslikli lise yapılacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediyesi arasında, ilçeye yapılacak 24 derslikli Anadolu lisesinin protokolü törenle imzalandı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediyesi arasında, ilçeye yapılacak 24 derslikli Anadolu lisesinin protokolü törenle imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Ziya Polat, eğitim yatırımları olunca ayrı heyecan duyduklarını söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana 18 eğitim yuvasını kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Polat, "Yozgat'ımızda derslik konusunda çok fazla sıkıntımız yok. İnşallah eğitim kalitesi ile ilgili de arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Biz eğitimin sadece dört duvar içinde olmadığını, hayatın her alanında olduğunu bilmemiz lazım. Bu konuda sadece öğretmen arkadaşlarımız değil, tüm kamu kurum ve kuruluşları eğitimin emrinde demiştik ve hala da diyoruz. Bu okulumuzun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de ilçeye 24 derslikli Anadolu lisesi yapımı konusunda mutabakata varıldığını belirterek, "Bu çerçevede biz de ilçemizde eğitimin kalitesinin artması ve çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için bunu imzalamaktan mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 24 derslikli Anadolu lisesinin inşaat protokolü Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer tarafından imzalandı.

milli eğitim bakanlığı, Ziya Polat, Sarıkaya, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkaya ilçesine 24 derslikli lise yapılacak - Son Dakika


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