Son Dakika Haberleri: Sarıkız'ı Afyon'da sucuk yapacaklardı, çete üyeleri hem parayı hem sucuğu yiyemedi
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Sarıkız'ı Afyon'da sucuk yapacaklardı, çete üyeleri hem parayı hem sucuğu yiyemedi

20 dakika önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde son beş yılda defalarca havyan çalan çete üyeleri, bu defa yakayı ele verdi.

Sarıkız'ı Afyon'da sucuk yapacaklardı, çete üyeleri hem parayı hem sucuğu yiyemedi, System.String[]
Ankara'nın Polatlı ilçesinde son beş yılda defalarca havyan çalan çete üyeleri, bu defa yakayı ele verdi. Köylerden çaldıkları sarıkızları Afyon'a sucuk yapılması için gönderen çete üyeleri, bu sefer hedeflerine ulaşamadı. Çete üyeleri hem oradan gelecek parayı hem de sucuğu yiyemedi.

Ankara başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinde pek çok şehirde hayvan hırsızlığı yapan çete, Polatlı İlçe jandarma ekipleri tarafından çökertildi. Daha önce de bu suçtan yakalanan çete ele başısı, bu sefer dikkat çekmemek için yanına bir kadın alıp, hırsızlık planını aile süsü vererek örttü. 12 Haziran'da Yağcıoğlu Mahallesi'nde Y.Ü.'ye ait ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 4'ü çalındı. Sabah olduğunda hayvanların sahibi Y.Ü. durumu fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, hızla Kabak Mahallesi'nde arama ve tarama faaliyetlerine başladı. Hırsızlığa ilişkin ahır kapısından itibaren santim santim delil arandı. Bir kamyon ve otomobil olmak üzere iki farklı araca ait lastik izi bulundu. Ekipler cerrah titizliğinde izi kalıba dökerek takibi genişletti.

Jandarma ekipleri biri Kabak Mahallesi nüfusuna kayıtlı 8 kişinin güvenlik kamerası kayıtları ile kimliklerini tespit etti. Yaklaşık 8 günlük titiz bir inceleme ve arama çalışmaları sonrasında hırsızlık çetesi, kullandıkları araçlarla birlikte Afyon'da bir bağ evinde basıldı.

İlçe jandarma ile Afyon jandarma ekipleri tarafından koordineli yürütülen operasyonda 7 kişi yakalandı. Hırsızların çaldığı 4 büyükbaş hayvanın değerinin 28 bin TL olduğu belirlenirken, gözaltına alınan B.Ö. (47), M.A.(27), F.D.(38), N.Y. (25), İ.A. (22), İ.O. (20) ve S.K. (27), İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şebeke üyesi E.K.'nın (27) arama çalışmaları ise devam ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Polatlı, Ankara, Afyon, 3. Sayfa
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