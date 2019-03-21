Sarıyer Belediyesi'ne Yeşil Ekonomi Ödülü

Ödülü alan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bu başarı Sarıyerlilere ait" dedi.

Yeşil Ekonomi Programı'ndan yola çıkılarak çevreye verdiği önem ve duyarlılık nedeniyle proje üretmiş kişi ve kurumları onurlandırmak üzere Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından geliştirilen Yeşil Ekonomi Ödülleri bu yıl 5. kez sahiplerini buldu. PERPA Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen gecede yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları önderleri ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Törende 2017 yılında hizmete açılan Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası, Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı kamu alanı olarak ödüle layık görüldü. Ödülü alan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bir yerel yönetici olarak en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Törende kısa bir konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bu bina için anlatılacak o kadar çok şey var ki aslında. Bu dünyanın ilk yeşil sertifikalı kamu binası. Hele de yerel yönetim olması açısından çok önemli. Şu anda elektrik üretmeye de başladık.Biz tüm çalışma arkadaşlarımla berber sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir yerel yönetim olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var" dedi.

DOĞAYA EN AZ ZARAR VERECEK ŞEKİLDE TASARLANDI

Sarıyer Belediyesi, 33 yıl aradan sonra, tek çatı altında hizmet vermeye başlayan yeşil ve engelsiz yeni hizmet binası, modern yapısı ile hem belediyecilik anlayışına yeni bir soluk getirdi, hem de vatandaşlara kolaylık sağladı. İstanbul'un en eski ve gözde semtlerinden olan Sarıyer, yeni açılan belediye hizmet binası kamu yapılarındaki çıtayı yükselterek dünyada bir ilke imza attı. Doğaya en az zarar verecek şekilde tasarlanan 93 bin metrekarelik dev kamu binası sürdürülebilirlik konusundaki ilk örnek. Sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, hava kalitesi, atıkların kontrolü gibi özellikleriyle benzerlerine göre yüzde 30 daha fazla tasarruf sağlıyor.