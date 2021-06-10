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Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor için bir araya geldi - Son Dakika

Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor için bir araya geldi

10.06.2021 11:32
Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor için bir araya geldi, System.String[]

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İBB Spor Müdürü İlker Öztürk, Sarıyer'de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri yöneticileriyle buluştu.

Toplantının ortak mesajı ise gençler için gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin artarak devam etmesi oldu.

Sevgi & Barış Teknesi'nde gerçekleşen ve amatör spor kulüplerinin bir arada olduğu toplantıda konu gençlerin spor faaliyetlerinin geliştirilmesiydi. Toplantıya 31 amatör kulüpten 62 temsilcinin yanı sıra; Sarıyer İlçe Spor Müdürü Cebrail Karakaş, Sarıyer Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Cemal Kabil, Sarıyer Belediyesi Spor Komisyonu Üyeleri Ayhan Gedik ile Görkem Kurşun ve başkan yardımcıları ile müdürler de katıldı. Yaptığı çalışmalarla her daim sporun ve sporcunun yanında olduğunu gösteren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasında, ilçedeki amatör spor kulüplerine 5 yılda 867 Bin TL maddi desteğin yanı sıra 71 kulübe spor malzemesi desteği, 23 kulübe bakım onarım ve tadilat desteği, turnuvalara lojistik destek, deplasman ve iç saha maçları için araç tahsisi ve saha tahsisi yapıldığını söyledi.

"SARIYER'İN GENÇLERE GÖNÜL VEREN BİR BAŞKANI VAR"

İBB'nin amatör spor kulüplerine yaptığı desteklerden bahseden İBB Spor Müdürü İlker Öztürk, "Sarıyerliler şanslı çünkü gençlere gönül veren, kulak veren bir belediye başkanları var" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Kireçburnu'nda kütüphanemiz ve bir gençlik ofisimiz var. Öğrenciler burada sınavlara hazırlanıyor. Aynı alanda pandemi koşulları ile üç ayrı alan olmak üzere; grafik, resim ve fotoğraf eğitimleri veriliyor. Sarıyer'de 246 kişiye eğitim setleri verdik. 282 kişi açık hava etkinliklerinden yararlandı. İstanbul genelinde bin yüzün üstünde amatör kulüp var bunların tamamına ekipman saha desteği sağladık. Amatör kulüpleri önemsiyoruz. Sporu bilen gönül veren arkadaşlarımızla beraber İstanbul genelinde çok önemli işler, projeler yapıyoruz. Öğrenciler sınav sonrasında 19 noktada tercih danışma merkezlerinden yararlanıyor. İstanbul sadece tarihi ile değil spor ile de öne geçmeli bu yüzden paydaşlarımızla el ele vermeye çalışıyoruz"

OKULUN YANI SIRA GENÇLERİN HAYATINDA SPOR DA OLMALI

Toplantıda amatör spor kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek değerlendirmeler yapan Başkan Genç yaptığı konuşmada şu başlıkların altını çizdi: "Çok farklı alanlarda farklı yerlerde kapalı spor salonlarımız olacak. Spor yaşamın temel gereksinimlerinden biri. Çocuklarımız sadece okul eğitimi değil bunun yanında bir spor bir sanat dalıyla ilgilenmeli. Doğru planlama ile güzel sonuçlara mutlaka gidiliyor. Bu kadın sporu bu erkek sporu ayrı mı da olamaz.Bizim kadın futbol ve voleybol takımlarımız çok güzel mücadeleler veriyorlar. Paydaşlar kim olursa olsun bu konunun üstüne eğilmeliyiz. Sarıyerli kızlarımız süper ligde oynuyorsa bunlar bizim için bir gururdur. Kadın voleybol gibi diğer alanlarda da 27 bin öğrenci yetiştirdiğimiz yaz spor okulları var. Biz her şeyi başarabiliriz. Mesela yaz spor okulları olmazsa olmaz. Sarıyerli kadınlarımıza belirli günlerde Sarıyer'in farklı mahallelerinde spor yapma imkânı sunuyoruz. Kendi çocuklarımızla birlikte yola çıkmalıyız. Bir takım şeyler toplum için yapılmalı. Kim gençler için yaşam için elini taşın altına koyuyorsa ben de desteklerim"

Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor için bir araya geldi

istanbul büyükşehir belediyesi, Şükrü Genç, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor için bir araya geldi - Son Dakika


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