Kaza, Ferahevler Adnan Kahveci Bulvarı'nda saat 14.40 sıralarında meydana geldi. Ferahevler'den Tarabya yönüne giden 34 EGY 721 plakalı otomobilin sürücüsü Emir Cevahir, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için ara sokağa yönelmek istedi. Bu sırada ters istikametten Ferahevler yönüne giden Furkan Karapınar'ın kullandığı 41 AHD 834 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Barış Karapınar, çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Arkadan gelen ambulans şoförü, son anda gördüğü yaralılara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Yolun kenarına savrulan motosikleti de altına alan ambulans, park halindeki 34 RRG 67 plakalı otomobile arkadan vurdu.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Tarabya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SARIYER'DE AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika

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