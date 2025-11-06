Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan futbolcuya silah çektiler - Son Dakika
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan futbolcuya silah çektiler

06.11.2025 10:50
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan ve şimdilerde Sarıyer'de forma giyen Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, Sarıyer'deki bir AVM'de alışveriş sonrası yürüyen merdivenlerde Abdullah A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Silahına el konulan Abdullah A., polis tarafından gözaltına alındı ve 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapıldı.

Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji (36), bir AVM'de arkadaşıyla alışveriş yaptıktan sonra yürüyen merdivenlere yöneldi. Merdivenin başında arkadaşıyla konuşan futbolcu Djilobodji ile aşağı inmek isteyen Abdullah A. (36) arasında tartışma çıktı. Olayda Abdullah A.'nın futbolcuya silah çekmesi üzerine aralarındaki tartışma büyüdü. Abdullah A., bu kez de futbolcuya şemsiye fırlattıktan sonra üstüne yürüyüp itti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştı. Futbolcuya silah çeken Abdullah A., polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir AVM'de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM'deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM'den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.'yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Bakan Şimşek’ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor İşte konuşulan rakamlar
Semih Çelik’in mezarını parçaladılar
Galatasaray’ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı
Yok artık Osimhen Dün gece yaptıkları bütün dünyanın dilinde
Tanju Özcan’dan kendisine ’’Yezit’’ diyen Davutoğlu’na yanıt
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum’dan mı doğuyor
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.