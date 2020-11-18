Son dakika haberleri | Sarıyer'de balkondan düşen yaşlı adam öldü
18.11.2020 11:22
Son dakika haberi... Sarıyer'de 3'üncü katındaki evinin balkonundan düşen 87 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sarıyer
'de 3'üncü katındaki evinin balkonundan düşen 87 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay sonrası soruşturma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayazağa Mahallesi 121 sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Mustafa Yarlığan (87) saat 08.30'da bilinmeyen bir nedenle balkondan yola düştü. Başına yere çarparak ağır yaralanan Yarlığan'ı yerde gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Mustafa Yarlığan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri yapılan olay yeri incelemesi sonrasında soruşturma başlattı.
- İstanbul
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