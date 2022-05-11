Sarıyer'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sarıyer'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak gerekçesiyle 2017 yılından beri aranan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan E.H.Ç. isimli kadın şüphelinin, Sarıyer'deki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve yapılan baskında, şüpheli E.H.Ç'ye ulaşamayan polis, aynı suçtan 2017'den itibaren aranan eşi Ercan Ç'yi (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının mahkemece tutuklandığı, eşi E.H.Ç'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.