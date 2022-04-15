Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü tır devrildi - Son Dakika
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Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü tır devrildi

15.04.2022 07:21
Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü tır devrildi

İnşaat demiri yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi.

İnşaat demiri yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi.Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi B. idaresindeki  34 BV 1304 plakalı TIR, kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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İtfaiye, Sarıyer, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü tır devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü tır devrildi - Son Dakika
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