Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

11.12.2025 17:11
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İstanbul Sarıyer'de bir semt pazarında 9 yaşındaki çocuğu hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalayıp iple bağlayan 3 kişi yakalandı. Şahıslara 'çocuğun alıkonulması' suçlamasıyla işlem yapılırken; çocuk koruma altına alındı.

Sarıyer'de semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğun iple bağlanıp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir semt pazarında tezgahların birinden eşofman çalan 14 yaşlarında bir çocuk, pazara ikinci kez geldiğinde kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YAKALAYIP İPLE BAĞLADILAR

Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, esnaf yaşananları "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" sözleriyle anlattı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğu yakalanıp iple bağlandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Yapılan incelemede, 9 yaşındaki çocuğun semt pazarı esnafı tarafından yakalandıktan hemen sonra çaldığı ürünleri teslim ettiği belirlendi.

BEDELİ AĞIR OLDU

Olayla ilgili R.M. (44), A.A. (43) ve A.G. (34) gözaltına alındı. Haklarında "çocuğun alıkonulması" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü. Çocuğun, görevlilerce koruma altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

  • 41kh037 41kh037:
    biraz vıcdan olsa yapmazlar bağlamak nedir ya köpekmi baglıyorsunuz ailesi varmı bir araştırın ne durumda belki ileride faydalı biri olucak sonuçta 9 yaşında 21 6 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Bunu yapan bu pazarcıların anasını soğan gibi soyup içşnden geçmek gerekiyor 3 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    domatesini calan cocugu doverler cebinden calinanlara ! bakarlar 2 0 Yanıtla
  • Egemen38 Egemen38:
    bunisler oyun değil artık. cezası çok ağır 2 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.