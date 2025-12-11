Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Sarıyer'de semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuğun iple bağlanıp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da bir semt pazarında tezgahların birinden eşofman çalan 14 yaşlarında bir çocuk, pazara ikinci kez geldiğinde kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YAKALAYIP İPLE BAĞLADILAR

Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, esnaf yaşananları "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" sözleriyle anlattı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğu yakalanıp iple bağlandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Yapılan incelemede, 9 yaşındaki çocuğun semt pazarı esnafı tarafından yakalandıktan hemen sonra çaldığı ürünleri teslim ettiği belirlendi.

BEDELİ AĞIR OLDU

Olayla ilgili R.M. (44), A.A. (43) ve A.G. (34) gözaltına alındı. Haklarında "çocuğun alıkonulması" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü. Çocuğun, görevlilerce koruma altına alındığı öğrenildi.