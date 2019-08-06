Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu
1 saat önce
Sarıyer'de, dün denize girerek kaybolan iki arkadaştan birinin cesedine ulaşıldı.
Sarıyer Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44 Kaynak: AA
'de, dün denize girerek kaybolan iki arkadaştan birinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi
açıklarında dün sabah denize giren Erhan Çaylan (19) ile arkadaşı Mustafa Ozan
Terzioğlu (21) kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Kıyı emniyetine bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucu Erhan Çaylan'ın cesedi ekipler tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Çaylan'ın cesedi daha sonra otopsi için Yenibosna
'daki Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Mustafa Ozan Terzioğlu'nun bulunması için bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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