Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu
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Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu

1 saat önce

Sarıyer'de, dün denize girerek kaybolan iki arkadaştan birinin cesedine ulaşıldı.

Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu, System.String[]
Sarıyer'de, dün denize girerek kaybolan iki arkadaştan birinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi açıklarında dün sabah denize giren Erhan Çaylan (19) ile arkadaşı Mustafa Ozan Terzioğlu (21) kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı emniyetine bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sonucu Erhan Çaylan'ın cesedi ekipler tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Çaylan'ın cesedi daha sonra otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mustafa Ozan Terzioğlu'nun bulunması için bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Büyükdere Caddesi, Mustafa Ozan, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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