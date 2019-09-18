Son Dakika Haberleri: Sarıyer'de Kazakistanlı kadının şüpheli ölümü
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Sarıyer'de Kazakistanlı kadının şüpheli ölümü

1 saat önce

Sarıyer'de, apartman sakinlerinin ihbarıyla kötü kokuların geldiği eve giren polis ekipleri, 55 yaşındaki Kazakistan uyruklu kadının cesediyle karşılaştı.

Sarıyer'de Kazakistanlı kadının şüpheli ölümü, System.String[]

Sarıyer'de, apartman sakinlerinin ihbarıyla kötü kokuların geldiği eve giren polis ekipleri, 55 yaşındaki Kazakistan uyruklu kadının cesediyle karşılaştı. Ekipler, cesedi alabilmek için gaz maskesi ve oksijen tüpleriyle eve girdi.


Olay, saat 23.00 sularında Sarıyer Maden Mahallesi Altınbaşak Çıkmazı sokağında bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kötü kokuların geldiğini fark eden apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak kimse kapıyı açmayınca çilingir istendi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Kazakistan uyruklu 55 yaşındaki H.Y'nin cansız bedeni ile karşılaştı.


4 gündür arkadaşları haber alamıyordu


4 gündür Kazakistan uyruklu kadından haber alamayan iş arkadaşlarının, akşam saatlerinde H.Y'nin durumunu sordukları öğrenildi.


Cesedin incelenmesi için sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, aşırı kötü koku nedeniyle gaz maskeleriyle eve girebildi. İncelemenin ardından cesedin alınması için itfaiye ekipleri eve girmeye çalıştı, ancak yoğun koku nedeniyle giremedi. Daha sonra özel kıyafet ve oksijen maskesi giyen itfaiye ekipleri, kadının cesedini torbaya koyarak cenaze aracına taşıdı.


Ardından H.Y'nin kesin ölüm nedeni için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kazakistan, Sarıyer, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:01 Kaynak: İHA
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