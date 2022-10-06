Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı

06.10.2022 16:11

Sarıyer'de 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu Maha Ibrahim Omar, acı bir şekilde hayatını kaybetmişti. Genç kızın hayatını kaybetmeden önce öğrenci yurdunun içerisinde dolaştığı anlara dair görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer Ayazağa'da bulunan 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar, bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü.

6. kattan düşerek feci şekilde can veren üniversite öğrencisinin görüntüleri ortaya çıktı

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu. Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Ölüm nedeni araştırılan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Maha Ibrahim Omar'ın, hayatını kaybetmeden önce yurt içerisindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın, yurt içerisinde yalnız dolaştığı ardından asansöre binerek kantin katına çıktığı görülüyor.

6. kattan düşerek feci şekilde can veren üniversite öğrencisinin görüntüleri ortaya çıktı
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Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti Sarıyer'de kız öğrenci yurdunda korkunç olay: Terastan düşerek korkuluklara saplanan genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunun terasından düşen kadın öldü Sarıyer'de özel kız öğrenci yurdunun terasından düşen kadın öldü
Kaynak: İHA

Ayazağa, Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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