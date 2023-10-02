Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika

Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı anı kamerada

Son Güncelleme: 02.10.2023 02:23

Bahçeşehir'de şarkıcı Banu Parlak'ın Baçeşehir'de bulunan güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kurşun isabet eden merkezde maddi hasar meydana gelirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Şarkıcı Banu Parlak, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı sorumlu tuttu ve gerekli başvuruların yapıldığını belirtti.

Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Bahçeşehir'de şarkıcı Banu Parlak'ın Baçeşehir'de güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. 5 kurşun isabet eden merkezde maddi hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezi önüne gelen motosikletli 2 şüpheli iş yerine silahla ateş açıp kaçtı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Firma sahibi şarkıcı Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Firma sahibi Banu Parlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı sorumlu tutarak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlağı vurmam için beni tutular diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00'de sıkılıyor bir de 05.00'da. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Burası muz Cumhuriyetimi burası. Sokaklar altın tozu ile kahve içmeye benzemez. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte. Allah'ın izniyle Organize Şube işe el atacak göreceğiz. Kendim için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tutum. Hiç birinize acımayacağım. Mafyacılık oynakla olmaz bu iş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Banu Parlak, Engin Polat, Bahçeşehir, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
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