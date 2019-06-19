Son Dakika Haberleri: Şarkıcı, besteci ve yazar Ege okurlarıyla buluştu
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Şarkıcı, besteci ve yazar Ege okurlarıyla buluştu

54 dakika önce

Şarkıcı, besteci ve yazar Ege, Asil Dede'nin Düğünü" adlı ikinci kitabının tanıtım toplantısında okurlarıyla buluştu.

Şarkıcı, besteci ve yazar Ege okurlarıyla buluştu, System.String[]
Şarkıcı, besteci ve yazar Ege, Asil Dede'nin Düğünü" adlı ikinci kitabının tanıtım toplantısında okurlarıyla buluştu.
Söz ve besteleriyle 1990'lı yıllarda unutulmaz şarkılara imza atan Ege, kitaplarını yazarken çevresindeki insanların kendisine pek çok konuda destek olduğunu söyledi.
Romanının okuyucuyla buluşması sürecine katkı sağlayanlara teşekkür eden Ege, "Yola çıkarken ben hep şöyle diyorum 'Ne güzeldir yoldaşın sana rehber, rehberinin yoldaş olması'. Çünkü tek başıma aldığım bir yol değildi." diye konuştu.
Ege, insanın iki gözü olduğunu ama her zaman farklı gözlere ve bakış açılarına da ihtiyaç duyduğunu, kendisine rehber olan yoldaşlarının da bazen ite kaka, bazen de güzellikle kendisini doğru yola çektiklerini ifade etti.
Her iki kitabını da şehirden uzakta bulunan bir evde kalarak yazdığını anımsatan Ege, "Bu kitap aslında üçlü paralel kurgu, yani içinde biraz masal, biraz destan, biraz da olmak istediğimiz kahraman var ama çok da gerçek var." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'de yakın tarihte yaşanan siyasi ve sosyal gelişmelere değinen Ege, romanında anlattığı olaylara ve kişilere ilişkin bilgiler vererek, "Tarihe bir not düşmek gerekiyordu. Bu ülkenin değerleri bizim yaşama sebebimiz." dedi.
Profesyonel müzik hayatına 1995'te başlayan, şarkıları 10 farklı dile çevrilen Ege, bugüne kadar 9 albüm ve 5 single yayınladı.
İlk romanı "İsyan"ı 2017'de okuyucuyla buluşturan Ege'nin, "Asil Dede'nin Düğünü" adlı kitabında varlıkların dilini anlama ve konuşma yeteneğine sahip olan Asil Dede'nin hikayesi konu ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:02 Kaynak: AA
Söz, Ege, Güncel
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