Çelik, üniversite öğrencilerinin kantin borçlarını üstlendi

28.03.2026 18:15
Daha önce mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını ödemesiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Çelik, Konya'daki Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi kantininde borçlu öğrencilerin isimlerinin camlara asılmasına tepki göstererek borçları üstlendi. 8 Nisan'da Konya'ya gideceğini belirten Çelik, "O borçlar artık benim, kardeşlerimin kantin borçlarını şahsım adına kapatacağım." dedi.

Şarkıcı Çelik, Ramazan ayında konser verdiği şehirlerde mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını ödemesiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı bu kez üniversite kantinlerindeki borçları kapatacağını açıkladı.

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi kantininde borçlu öğrencilerin isimlerinin camlara asılması üzerine açıklama yapan Çelik, bu duruma tepki gösterdi.

8 NİSAN'DA KONYA'DA

Öğrencilerin isimlerinin ifşa edilmesini eleştiren Çelik, uygulamanın gençleri rencide edebileceğini belirtti. Kendisinin de burslu okuduğunu ifade eden sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ulusal basında gördüm, genç kardeşlerimizin isimleri verilmiş. Genç kardeşlerimiz rencide olmuş. Yasal kısmını geçiyorum ama bu isimlerin açıklanması bizim değerlerimize uymaz. 8 Nisan'da Konya'ya geldiğimde, konserden önce veya sonra üniversiteyi ziyaret edip o kardeşlerimin kantin borçlarını şahsım adına kapatacağım."

KONSERİNİN OLDUĞU ŞEHİRLERDEKİ ÜNİVERSİTELERİ RADARINA ALDI

Ünlü isim, daha önce çeşitli şehirlerde uyguladığı borç kapatma uygulamasını üniversitelere de taşımayı planladığını belirtti. Çelik, konser programı kapsamında bulunduğu şehirlerde üniversite kantinlerini ziyaret ederek borcu olan öğrencilere destek olmayı hedeflediğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çelik'in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, konuyla ilgili farklı görüşler de paylaşıldı. Öğrencilerin ekonomik koşullarına dikkat çeken kullanıcılar, kantinlerdeki uygulamayı da tartışmaya açtı.

Daha önce Anadolu'nun çeşitli yerlerinde "Zimem Defteri" geleneğini yaşatarak bakkal borçlarını kapatan Çelik, bu hareketiyle yardımlaşmanın çoğalmasını amaçladığını dile getirmişti.

Fatih Terim’in yeni sezondaki takımı belli Fatih Terim'in yeni sezondaki takımı belli
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
Galatasaray’da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
