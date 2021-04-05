Şarkıcı Çelik: Virüsü yendim iyiyim
05.04.2021 08:38
Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı" dedi.
Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı" dedi.
Instagram hesabından yaşadığı süreci paylaşan şarkıcı, "17 Mart gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre COVID teşhisiyle karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. İyiyim şu anda" diye konuştu. Çelik, bu akşam sosyal medya hesabında canlı yayın yapacağını da duyurdu: "Pazartesi akşamı instagram üzerinden bir canlı yayınla süreci ve bir nebze de olsa toplumsal faydası olduğuna inandığım şeyleri paylaşabilmeyi diliyorum."
Son Dakika Sapık emellerine Özgecan'ı da alet etti! Videoyu izleyen "Tutuklansın" diye tweet atıyor Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'Fakir kokaini' sebep olmuş Peş peşe koronavirüs haberleri alan Ece Seçkin'den sevenlerine uyarı: Allah rızası için evinizde oturun Çukur'un 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Celasun aracında iple boğuluyor Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Son Dakika! Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atan 10 amiral gözaltında Yıldız futbolcudan hamile kalan modelden çarpıcı itiraf: Evlendiği gün bile mesaj attı Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı