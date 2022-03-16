ŞARKICI FEDON'UN YEĞENİNİN MOTOSİKLETİNİ ÇALANLAR YAKALANDI - Son Dakika

ŞARKICI Fedon'un yeğeni Bimen Zartar'ın yaklaşık 350 bin lira değerindeki motosikleti Şişli'de çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Bulunan çalıntı motosiklet Bimen Zartar'a teslim edildi.

Şişli'de geçen pazartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Bimen Zartar'ın evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında motosikletin yanına yaklaşan kasklı iki kişinin önce aracın brandasını kaldırdığı ardından gidon kilidini kırarak motosikleti çaldığı görüldü.

POLİSİN KAMERALARDAN TAKİBİ SONUÇ VERDİ

Motosikletinin çalındığını fark ederek polise haber veren Bimen Zartar'ın şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada güvenlik kamera görüntülerinden, çalınan motosikletin Kağıthane, Merkez mahallesi, Kaan sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçesine bırakıldığını tespit etti. Kamera görüntülerine göre burada yaklaşık 1 saat kalan motosikletin daha sonra kapalı kasa bir kamyonete yüklendiği görüldü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis kamyonetin izini kısa süre içinde Kağıthane, Cendere Caddesi üzerinde buldu. Polis kısa bir takibin ardında kamyoneti durdurarak içinde bulunan Mesut Ş.(30) ile Habib T.(28)'i gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda çalınan motosiklet bir tamir atölyesinde ele geçirildi. Atölye sahibi Orhan Ö.(30) da yakalandı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Şüphelilerden Mesut Ş.'nin daha önceden 8 kez, Habib T.'nin 12 kez, Orhan Ö.'nün ise 5 kez polis tarafından yakalandığı tespit edildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, bulunan motosiklet ise Bimen Zartar'a teslim edildi.