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Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı - Son Dakika

Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı

17.08.2021 11:14

Bir süredir yalnız olan İrem Derici'nin evliliğin eşiğinden dönen yakın arkadaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine oturdu. Dün akşam bir mekanda sahne alan Derici, hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak Belevi ile sadece arkadaş olduklarını söyledi.

Müzik camiasının en dikkat çeken isimlerinin başında gelen İrem Derici, işlerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Derici son olarak Cem Belevi ile aşk yaşadığı yönündeki iddia ile konuşulmaya başladı.

İREM'İ POZUNA ALEVLİ YORUM

Sosyal medya hesabından sık sık yaptığı cüretkar paylaşımlarla dikkat çeken Derici'nin siyah mayolu pozuna alev emojisi koyan Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çiftin birlikte tatile çıkması da aşk söylentilerini güçlendirdi.

İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan İrem Derici ise hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuştu. Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Derici, "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Bir şey olsa benden duyarsınız zaten" dedi.

İrem Derici, şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İrem Derici, Cem Belevi, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı - Son Dakika Magazin


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