Müzik camiasının en dikkat çeken isimlerinin başında gelen İrem Derici, işlerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Derici son olarak Cem Belevi ile aşk yaşadığı yönündeki iddia ile konuşulmaya başladı.
Sosyal medya hesabından sık sık yaptığı cüretkar paylaşımlarla dikkat çeken Derici'nin siyah mayolu pozuna alev emojisi koyan Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Çiftin birlikte tatile çıkması da aşk söylentilerini güçlendirdi.
Dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan İrem Derici ise hakkında çıkan aşk haberleri hakkında konuştu. Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Derici, "8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Bir şey olsa benden duyarsınız zaten" dedi.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı - Son Dakika Magazin