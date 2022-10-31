Şarkıcı Kıraç, Prof. Demirtaş'ın kendisini engellediğini görünce sinirlerine hakim olamadı: Türkiye bunların umurunda değil - Son Dakika
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Şarkıcı Kıraç, Prof. Demirtaş'ın kendisini engellediğini görünce sinirlerine hakim olamadı: Türkiye bunların umurunda değil

31.10.2022 10:44

Şarkıcı Kıraç, sosyal medyadan kendisini engelleyen profesör Özgür Demirtaş'a açtı ağzını yumdu gözünü. Kıraç, "Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca" ifadelerini kullandı.

Televizyon programlarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Prof. Özgür Demirtaş, ekonomi yorumları nedeniyle bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından ise eleştiriliyor.

SON OLARAK KIRAÇ'LA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Zaman zaman paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirilenlerle karşı karşıya gelen Demirtaş bu sefer de ünlü şarkıcı Kıraç'la karşı karşıya geldi. Demirtaş, Kıraç'ı sosyal medyadan engelledi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Engellendiğini gören Kıraç ise sinirlerine hakim olamayarak şu paylaşımda bulundu: "Arkadaşlar! Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca."

Ünlü şarkıcı Kıraç, Prof. Demirtaş'ın kendisini engellediğini görünce açtı ağzını yumdu gözünü
YORUMLAR (3)
  • Volkan Tan: Sayın Tufan kıraç bu ve bu gibi insanlar sadece kendi savunduğunu savunan insanlarla konuşur eleştiriye kapalidirlar bunlar 100senedir aynı hiç degismediler boşver ciddiye alınmamalı bu gibi tipler Cevap Yaz 13 10 Yayından Kaldır
  • Muhammet Karakurt: Kıracı severim iyi bir sanatçı fakat bu biraz etkiye tepki olmuş farklı yorumlaya bilirdi Özgür hoca okumuş bilgili becerikli bir prof. kariyer ister istemez onun yakasını bırakmayacaktır.AYRICA ÜLKEMİZİ DE SEVER DÜŞÜNÜR. Cevap Yaz 21 41 Yayından Kaldır
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Özgür Demirtaş, Türkiye, Kıraç, Güncel, Son Dakika

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