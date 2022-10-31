Şarkıcı Kıraç, Prof. Demirtaş'ın kendisini engellediğini görünce sinirlerine hakim olamadı: Türkiye bunların umurunda değil

Televizyon programlarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Prof. Özgür Demirtaş, ekonomi yorumları nedeniyle bir kesim tarafından desteklenirken, bir kesim tarafından ise eleştiriliyor.

SON OLARAK KIRAÇ'LA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Zaman zaman paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirilenlerle karşı karşıya gelen Demirtaş bu sefer de ünlü şarkıcı Kıraç'la karşı karşıya geldi. Demirtaş, Kıraç'ı sosyal medyadan engelledi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Engellendiğini gören Kıraç ise sinirlerine hakim olamayarak şu paylaşımda bulundu: "Arkadaşlar! Böyleleri için yalnızca kendileri ve kariyerleri vardır. Aslında Türkiye bunların umurunda değil. Bütün pozisyonları kariyer planlamasıdır yalnızca."