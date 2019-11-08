Şarkıcı Yusuf Güney, Üsküdar'da sahne aldı

Şarkıcı Yusuf Güney, Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

Sanatçının Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip şarkı söylediği etkinlik, Nevmekan Sahil'in bahçesinde gerçekleştirildi.

Programa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, salonu dolduran İstanbullulara etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Konser sırasında sahneye çıkarak şarkıcıya çiçek takdim eden Türkmen, "Yusuf Güney, renkli ve eğlenceli kişiliği, müzikteki ustalığıyla bize tarifsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Bunu yaşıyor olmak, ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizi bir kez daha gösterdi. Üsküdar Belediyesi olarak böyle muhabbet ve müzik dolu konserler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Güney, "Aşk-ı Virane", "İlle de Uğruna Ölmem mi Gerek", "Ördü Kader Ağlarını", "Sevdaluğun Sarmadi" ve "Emrin Olur" gibi şarkıları hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Katılımcılar arasında yer alan engelli bir kadınla "Melekler Seni Bana Yazmış" şarkısı eşliğinde dans eden şarkıcı, yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.