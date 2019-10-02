Son Dakika Haberleri: Sarkis Kassarjian: Suriye rejimi mültecilerin dönmesini ister
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Sarkis Kassarjian: Suriye rejimi mültecilerin dönmesini ister

6 dakika önce

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian Şam yönetiminin Türkiye'deki mültecilerin geri dönmesini isteyeceğini çünkü savaş sonrasında kalkınma sürecinde genç işgücüne ihtiyacı olacağını savundu.

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Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian Şam yönetiminin Türkiye'deki mültecilerin geri dönmesini isteyeceğini çünkü savaş sonrasında kalkınma sürecinde genç işgücüne ihtiyacı olacağını savundu. Ancak Kassarjian buna karşın özellikle küçük çocukları olan Suriyelilerin dönme planları olmadığını ifade etti.

Sarkis Kassarjian: Suriye rejimi mültecilerin dönmesini ister

Nevşin Mengü, Sarkis, Şam, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:01 
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