Sarkis Kassarjian: Suriye rejimi mültecilerin dönmesini ister

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian Şam yönetiminin Türkiye'deki mültecilerin geri dönmesini isteyeceğini çünkü savaş sonrasında kalkınma sürecinde genç işgücüne ihtiyacı olacağını savundu. Ancak Kassarjian buna karşın özellikle küçük çocukları olan Suriyelilerin dönme planları olmadığını ifade etti.