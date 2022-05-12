Şarkışla'da 5 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Şarkışla'da 5 bin fidan toprakla buluştu

12.05.2022 15:48
Şarkışla'da 5 bin fidan toprakla buluştu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Bugünün fidanları geleceğin nefesi" projesi kapsamında 5 bin fidan dikildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Bugünün fidanları geleceğin nefesi" projesi kapsamında 5 bin fidan dikildi.

İlçe Orman İşletme Şefliği, 15 Temmuz Milli İrade Ortaokulu ve Çermikler Hidro Elektrik Santrali (HES) Orta Topaç köyü yakınlarına, 5 bin fidan dikti.

HES Bakım Şefi Şuayip Karaca AA muhabirine, son yıllarda yaşanan orman yangınları sebebiyle bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Santralin kurulduğu günden bu yana 15 bin 768 çam fidanı diktiklerini belirten Karaca, "Bu ağaçların içinde çeşitli meyve ağaçları da var. İnsan sağlığı ve daha yaşanır bir ülke için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." dedi.

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Hisarcık, Şarkışla, Sivas, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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