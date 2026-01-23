Şarkışla'da Mahsur Kalanlar Yurtlarda Misafir Edildi - Son Dakika
Şarkışla'da Mahsur Kalanlar Yurtlarda Misafir Edildi

23.01.2026 16:34
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar nedeniyle yolcu otobüsleri yolda kaldı, 600 kişi yurtlara yerleştirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar yurtlarda misafir edildi.

Sivas-Kayseri kara yolunda dün kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 20 otobüsteki 600'e yakın kişi, ilçedeki yurtlara yerleştirildi.

Mersin'den geldiğini belirten ve yolda kalan vatandaşlardan Naci Yıldırım, saat 23.00 sıralarında ilçeye giriş yaptıklarını ifade ederek, "Kaymakamlığı ve 112'yi aradık, yardım istedik. Sıcak çorba getirdiler." dedi.

Konya'dan Erzurum'a giden üniversite öğrencisi Özcan Özer ise Sivas'ta yolda kaldıklarını belirtti.

Bütünleme sınavı için Erzurum'a gittiğini anlatan Özer, gece saat 02.00-02.30 sıralarında yurda yerleştirildiklerini söyledi.

Öte yandan Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, yurtlarda misafir edilen vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

