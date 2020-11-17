Şarköy'ün düşman işgalinden kurtuluşun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Şarköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sahil Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Belediye Başkanı Alpay Var'ın konuşmasıyla devam etti.

Var, konuşmasında, 17 Kasım'ın Şarköy için inancın, kararlılığın, azmin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık yolunda kenetlenmenin tarihi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halkımız, vatanın bölünmez bütünlüğü için, özgürce yaşayabilmesi için canını hiçe sayarak işgal kuvvetlerine karşı destansı bir mücadele vermiştir. Her karışı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatanı korumak ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak bizlere düşen en önemli görevdir. Yurtsever halkımız var olduğu sürece Ata'mızın en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Öğrencilerin şiir okuduğu törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Kaymakam Şenol Kaya da katıldı.