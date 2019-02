Saros Körfezi'ne yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi için hazırlanan ÇED Raporunun kabul edildiği öğrenildi. Proje, ihtiyaç halinde kullanılacak. Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Aksal , Saros Körfezi'ne yapılması planlanan Saros (Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Terminali) FSRU Gemi İskelesi Projesi için hazırlanan ÇED Raporu'nun kabul edildiğini ve projenin ihtiyaç halinde kullanılacağını söyledi.Projenin hayata geçmesiyle birlikte hemen kullanılır durumda olmayacağını, sadece ihtiyaç anında kullanılacağını belirten Aksal, "Depo olarak kullanılması düşünülüyor. Hemen gemiler gelecek değil. Hepimiz doğalgaza bağlıyız. Hepimiz ısınalım istiyoruz. En ufak bir aksaklık olmamasını istiyoruz. Bizim Trakya 'nın doğalgaz ihtiyacı şu an için Marmara Ereğlisi 'nden sağlanıyor. Fakat olur da yarın öbür gün bir ihtiyaç olursa bir kesinti yaşanırsa bizim elimizde stok olsun diye düşünülüyor. Bu süreçte devam ediyor. Bakanımız da bu konuda açıklama yapacaktır" dedi.Çevreye önem verdiklerini ifade eden Fatma Aksal, "Allah göstermesin yarın öbür gün bir Marmara Depremi olduğunu düşünün. Bölgede doğalgaz nakliyatında bir sıkıntı olduğunda bundan evindeki vatandaşımızdan sanayicimize kadar herkes mağdur olacak. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması için belli yerlere belli depolanmalar yapıyoruz. Çok şükür kışımızı rahatça geçiriyoruz. Rusya doğalgazı kapatırsa, İran vanayı kapatırsa ne olur diye düşünüyorduk. Stoklarımız o kadar iyi durumda ki artık biz gönül rahatlığıyla diyoruz ikisi birden kapatsa bizim kendimize yetecek doğalgazımız var. Doğalgazın vereceği zararı düşünüyorsunuz ama onun alternatifi kömürdü. Keşan 'da nefes alamıyorduk. Alternatifleri çevreye daha mı az zarar veriyor? Böyle bakmak lazım. Keşan'da nefes alamadığımız günlerden bu noktaya geldik. İnşallah çok daha iyi olacak. Doğalgaz stoklamaya da ihtiyacımız var. Onun için belli işler de yapılacaktır" şeklinde konuştu.The post Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi ÇED Raporu kabul edildi appeared first on Enerji Enstitüsü