Saros Körfezi'nde yasa dışı avlanan 6 kişiye 101 bin 732 lira ceza kesildi - Son Dakika

Ekipler yaptıkları denetimler esnasında 2 teknenin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını tespit etti.

Edirne 'de, Saros Körfezi 'nde yasa dışı avcılık yapan 6 şüpheliye 101 bin 732 lira ceza kesildi.

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor