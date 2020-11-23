Saros sahilindeki içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Saros Körfezi'nin Erikli sahilinde yaz aylarında yaşanan su sorunun çözmek amacıyla bölgeye yeni bir içme suyu hattı çekilecek.

Keşan Belediyesi, Saros'un en çok tercih edilen yazlık alanlarının başında gelen Erikli bölgesinin su sorununu çözmek için ihaleye çıktı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yıllardır beklenen tarihi bir projeyi hayata geçirmek üzere Keşan Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir Şebeke Hattı Yapım İşi İhalesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erikli sahilinde yaz aylarında artan nüfusla beraber temiz su temininde sıkıntı yaşandığını aktaran Helvacıoğlu, yapılacak çalışmayla sorunun çözüleceğini ifade etti.

Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanacağını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Güzelleştirme Kooperatifi'nden aldığımız kuyuların su kapasitesi Erikli su ihtiyacının yüzde 25-30'unu bile karşılamıyordu. Nüfus artışı ve yer altı sularının kuraklıktan dolayı yüzde 50 oranında azalması da eklenince durum daha da kötüleşti.

Erikli'nin ortalama 40 bin nüfus ile günlük su ihtiyacı yaklaşık 7 bin ton civarı. Sıkıntıların önüne geçmek ve vatandaşlarımıza sağlıklı, içilebilir ve temiz su sağlamak amacıyla Erikli'yi suya kavuşturacak projemizi hayata geçiriyoruz.

Yaptığımız ihale, Kocaali'nde bulunan kuyulara enerji nakil hattı yapılması, su depoları, paket arıtma tesisi yapılması, Erikli köyünde yapılacak olan su deposuna kadar terfi hattı yapılması, akabinde de Erikli Sahili'ne yeni içme suyu şebeke hattı yapılması işlerini kapsamaktadır."

Helvacıoğlu, ihalenin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini ve belediye tarihinin en yüksek bedelli ihalelerinden birinin yapıldığını belirtti.